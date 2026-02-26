В 2025 году средняя зарплата на крупных и средних предприятиях Казани составила 106 тыс. руб., сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на VI сессии Казгордумы

В Казани средняя зарплата на крупных и средних предприятиях составила 106 тысяч

По этому показателю Казань занимает второе место среди городов-миллионников, уступив только Екатеринбургу (112,5 тыс. рублей).

По сравнению с 2024 годом уровень заработной платы увеличился на 17,6%.

Уровень регистрируемой безработицы в Казани составляет 0,19%, на каждого соискателя приходится по 10 предложений. В Казани не хватает строителей, учителей, работников заводов и транспорта.

Ранее сообщалось, что зарплата работников малого и среднего бизнеса Казани составила 49 тыс. руб.

Анна Кайдалова