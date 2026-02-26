В Казани зарегистрировано 86 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Средняя заработная плата в секторе — 49 тыс. руб. в месяц. Об этом на VI сессии Казанской городской думы пятого созыва сообщил мэр города Ильсур Метшин.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Зарплата работников малого и среднего бизнеса Казани составила 49 тысяч рублей

Доля малого и среднего предпринимательства в валовом территориальном продукте составляет 42,5%. В 2025 году в сфере МСП заняты 161,5 тыс. человек. В бюджет от них поступило 13 млрд руб. налогов. Оборот по итогам 2025 года достиг 842 млрд руб.

Отдельно господин Метшин отметил рост числа самозанятых. В 2025 году их число составило 168,4 тыс. человек против 135,1 тыс. годом ранее. Прирост составил 33,3 тыс. человек — почти на 25% больше, чем в 2024 году.

Анна Кайдалова