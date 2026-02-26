Ким в кожаном пальто

В КНДР завершился проводимый раз в пятилетку съезд Трудовой партии Кореи. По его итогам «благодаря непоколебимой воле и единодушному желанию» тысяч делегатов северокорейский лидер Ким Чен Ын был переизбран генеральным секретарем ЦК партии, а в верхушке правящей политической силы произошли заметные перестановки. Вполне ожидаемо главным акцентом новой пятилетки стало укрепление национальных ядерных сил и наращивание производства и разработки других вооружений. США на съезде досталось немало нелестных оценок, однако глава КНДР не стал полностью исключать возможность диалога с Вашингтоном. Зато была категорически отвергнута возможность контактов с Сеулом, за которым была окончательно закреплена роль главного врага Севера.

Фото: Korean Central News Agency / Korea News Service / AP В том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и его 13-летняя дочь Чжу Э стоят на военном параде в одинаковых кожаных пальто, многие наблюдатели увидели глубокий смысл

«Бесконечный восторг и ликование» Об окончании IX съезда Трудовой партии Кореи, проходившего в Пхеньяне с 19 по 25 февраля, агентство ЦТАК традиционно отчиталось днем позже, заодно сообщив, что в честь окончания важного события в ночь на 26 февраля в столице КНДР прошел военный парад. Одним из самых ожидаемых решений съезда стало намерение КНДР и дальше крепить собственную оборону. «У нас есть перспективный план по укреплению наших национальных ядерных сил, и мы сосредоточимся на проектах по увеличению количества ядерного оружия, а также расширению средств и пространства для его применения»,— процитировало в четверг ЦТАК северокорейского лидера Ким Чен Ына. Он также анонсировал планы по разработке более мощных межконтинентальных баллистических ракет, систем вооружений с использованием искусственного интеллекта и беспилотных летательных аппаратов. Съезд дал высокую оценку личному вкладу вождя в повышении обороноспособности страны. Ким Чен Ын создал армию, способную противостоять «любой угрозе агрессии» и «любой форме войны», а его лидерство «надежно гарантирует» будущее страны и «укрепляет чувство гордости и самоуважения» северокорейцев, отметила партия в заявлении по итогам съезда. Много хвалебных слов лидеру страны, руководящему КНДР с 2011 года, досталось и по случаю его переизбрания на пост генерального секретаря ЦК Трудовой партии Кореи. Это решение было принято на четвертый день съезда благодаря, как подчеркнуло то же агентство ЦТАК, «непоколебимой воле и единодушному желанию» тысяч делегатов. Сразу вслед за переизбранием Ким Чен Ына на высший партийный пост северокорейские государственные СМИ развернули кампанию по его прославлению. Он был наречен «величайшим человеком в мире», а его правление «чудом». «Весь народ страны был охвачен бесконечным восторгом и ликованием» по поводу переизбрания Кима, отметила газета «Нодон Синмун».

Кадры решают все Между тем в ходе съезда произошли и другие важные кадровые решения. В частности, влиятельная сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон была назначена главой одного из отделов Трудовой партии Кореи. Какой именно отдел партии Ким Ё Чжон возглавила, не сообщалось, однако эксперты предположили, что речь идет об отделе пропаганды, где она ранее работала в должности заместителя. Но самые существенные кадровые изменения затронули президиум политбюро ЦК Трудовой партии Кореи. 23 из 39 его членов были заменены. Так, в ходе перестановок были уволены те, кого считали представителями старой гвардии, например, бывший глава разведки и переговорщик по ядерной программе Ким Ён Чхоль, чье влияние ослабло после провала саммита с США в Ханое в 2019 году. Новыми же членами руководящего органа партии стали те, чей политический авторитет за прошедшую пятилетку, напротив, возрос, например, министр иностранных дел Цой Сон Хи, сыгравшая центральную роль в укреплении связей с Россией. Официально перемены представлены как назревшая смена поколений (убрали в основном бывших высших чиновников пенсионного возраста). Однако внешние наблюдатели сочли, что изменения были связаны не столько с возрастом уволенных и назначенных на новые должности, сколько стремлением Ким Чен Ына расставить во главе политической системы лояльные себе кадры. В преддверии съезда многие наблюдатели ожидали увидеть на форуме нечто, указывающее на то, что Ким Чен Ын уже определил свою 13-летнюю дочь Чжу Э себе в преемники. И кто особенно ждал этого знака, его в итоге и увидел. На фотоснимках, опубликованных 26 февраля государственными СМИ, лидер Северной Кореи и его дочь стоят на военном параде в одинаковых кожаных пальто. Многие сочли это не просто данью моде. «В политической символике Северной Кореи этот образ имеет большое значение — он связан с образом лидера как главного гаранта национальной безопасности и будущего процветания. Поэтому, когда этот же символический наряд надевают на его малолетнюю дочь, трудно считать это случайностью»,— заявил южнокорейский эксперт Лим Ыль Чхоль агентству AFP.

Враги и недруги Наконец, на IX съезде были затронуты и внешнеполитические темы. Предсказуемо основной акцент был сделан на отношениях КНДР с США и Южной Кореей. Отметив, что система международных отношений переживает хаос и радикальные перемены, Ким Чен Ын указал, что виной всему — политика Вашингтона. «Из-за гегемонистской политики и своеволия США везде и всюду на Земле расшатываются основы безопасности и не прекращаются вооруженные столкновения»,— подчеркнул северокорейский лидер. И констатировав, что только «мощная сила, то есть обладание ядерным оружием, представляет собой единственное средство, способное положить конец империалистическим амбициям относительно агрессии», товарищ Ким тут же подчеркнул значение того, что КНДР «навечно зафиксировала свой статус как ядерного государства и дала противникам понять, что, пока в мире не произойдут коренные перемены, она не откажется от ядерных вооружений». Впрочем, небольшой шанс на диалог с США Кимом все-таки был оставлен. «Если США откажутся от своей политики конфронтации с Северной Кореей, уважая нынешний статус нашей страны… нет причин, по которым мы не можем хорошо ладить с США», — заявил Ким Чен Ын. А вот перед Южной Кореей Пхеньян захлопнул дверь окончательно. Еще в 2023 году в КНДР заявили, что Южная Корея отныне рассматривается как «враждебное государство», и на нынешнем съезде Ким, по сути, подтвердил эту позицию. Он заявил, что «Северная Корея не может иметь никаких дел с Южной Кореей, наиболее враждебным государством, и навсегда исключит Южную Корею из категории соотечественников». «Пока Южная Корея не сможет избежать геополитических условий, связанных с наличием границы с нами, единственный способ жить в безопасности — это отказаться от всего, что с нами связано, и оставить нас в покое»,— посоветовал Ким соседям по Корейскому полуострову. В Сеуле оказались куда менее категоричны. 25 февраля Министерство объединения Республики Корея заявило, что позиция Пхеньяна Сеул не обескураживает и Южная Корея продолжит проводить политику мирного сосуществования с Севером.

