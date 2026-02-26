В КЧР в январе существенно подорожали аренда и коммуналка

Отделение Банка России по Карачаево-Черкесии зафиксировало ускорение месячной инфляции: цены в республике подскочили на 1,2% по сравнению с декабрем 2025 года, сообщает пресс-служба отделения.

Продовольственные товары внесли основной вклад в рост — в частности, овощи, такие как огурцы и помидоры, подорожали из-за зимнего удорожания отопления и освещения в теплицах плюс аномально холодной погоды января, которая увеличила затраты овощеводов. Банк России подчеркивает сезонный характер этих факторов: оливковое масло, напротив, подешевело благодаря укреплению рубля.

В секторе услуг лидерами роста стали жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и аренда жилья. Спрос на съемные квартиры взлетел из-за наплыва туристов на горнолыжные курорты республики, а по всей стране прошла индексация тарифов ЖКХ. Накопленным итогом за год стоимость ЖКУ с арендой выросла на 9,31%, хотя годовой прирост цен на услуги в целом замедлился до 7,59% с 8,33% в декабре. Годовая инфляция в КЧР в январе ускорилась до 6,3% с 6,1% месяцем ранее, но управляющий отделением Дмитрий Мещеряков назвал это разовым эффектом повышения НДС и других факторов — после их вымывания темпы замедлятся.

Банк России прогнозирует годовую инфляцию в республике на 2026 год на уровне 4,5–5,5%, а с 2027-го — около 4%. На непродовольственном рынке крупные сети устроили промоакции на средства для стирки, что сбило цены, зато смартфоны и смарт-часы подорожали после окончания новогодних распродаж. Аналогичные тренды видны в соседях: в Ставропольском крае цены выросли на 2%, тоже за счет овощей, хотя яйца подешевели.

Индексация ЖКХ в КЧР вписывается в общероссийский график — предельный рост тарифов с июля 2025-го составил 11,2%, а в октябре 2026-го Ставропольский край увидит скачок на 22%, что ставит Северный Кавказ в лидеры по коммунальным расходам. Туристический бум усиливает давление на аренду: на Авито в Черкесске и Теберде квартиры сдавали от 12 тыс. руб. за однушку, но свежие объявления отражают рост спроса в курортной зоне.

Станислав Маслаков