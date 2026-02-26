Рубль снижает крепость

Юань резко укрепился по отношению к рублю. За торговую сессию 25 февраля китайская валюта подскочила почти на 2,5%. На максимумах юань оказался на отметке в 11,3 руб. — самый заметный рост за последние полгода. Это происходит на фоне заявлений министра финансов Антона Силуанов. По его словам, чтобы сохранить средств Фонда национального благосостояния, правительство ужесточит бюджетное правило.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Впрочем, пока рано считать, что рубль из-за этого сразу полетит вниз, считает ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева: «Движение в российской валюте к зарубежной связано преимущественно с новостью, касающейся потенциального изменения параметров бюджетного правила, снижение цены и отсечки на нефть. Это приведет к сокращению объема операций, совершаемых Минфином и Банком России на внутреннем рынке, и снижению общего объема предложения иностранной валюты.

Текущая реакция носит в большей степени спекулятивный характер, связанный с отдельными участниками рынка, сделавшими крупную ставку на это движение. И учитывая, что мы не знаем точных параметров изменения бюджетного правила, говорить о том, что тренд развернулся, пока не стоит. Ключевая ставка остается на достаточно высоком уровне. Мы прекрасно понимаем, что, несмотря на умеренно мягкую риторику регулятора по итогам февральского заседания, быстрого снижения ставки не будет. Поэтому сберегательная активность населения остается достаточно высокой. А валютный рынок — очень узким.

После этого спекулятивного всплеска можно будет увидеть откат и продолжение консолидации в умеренном боковике, пока все-таки ставки не опустятся более серьезно».

После ужесточения Минфином бюджетного правила больше нефтяных сверхдоходов будет идти на пополнение ФНБ, а меньше — на текущие расходы бюджета, отмечают аналитики. Однако решение правительства в текущих макроэкономических условиях выглядит оправданным, полагает президент Московской международной валютной ассоциации Алексей Мамонтов: «Вместе с некоторыми экспертами мы предполагали что это произойдет еще в конце 2025 года. Наиболее удобный способ выполнения бюджета — через рост продаваемой экспортной выручки. Ее объем будет снижаться, и единственная возможностью удержать нефтегазовые поступления в бюджет — через рост курса валют.

Возможности по регулированию курсов недружественных валют сильно ограничены. В основном это будет отражаться на юане, там все-таки в большей степени происходит рыночное курсообразование. И именно это соотношение будет показывать реальную стоимость рубля по отношению к иностранным валютам.

Продолжит ли рубль свое падение? В ближайшее время ожидается скачок. Хорошо это или плохо? Как всегда, для кого-то да, а для кого-то нет.

Хорошо, например, инвесторам, которые держат свои активы в валюте. Доходность в рублях снизится, а инфляция повысится. Повышение курса иностранных валют по отношению к рублю тут же сказывалось на стоимости потребительской корзины. Так происходит всегда».

Аналитики «БКС Мир инвестиций» считают, что из-за планов ужесточить бюджетное правило рубль в ближайшие недели уйдет на более низкие и «экономически оправданные» уровни.

Анжела Гаплевская, Леонид Пастернак