Хоккеист Панарин набрал два очка в дебютном матче за «Лос-Анджелес»

Российский форвард «Лос-Анджелес Кингс» Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вегас Голден Найтс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский форвард «Лос-Анджелес Кингс» Артемий Панарин

Фото: Gary A. Vasquez-Imagn Images / Reuters Российский форвард «Лос-Анджелес Кингс» Артемий Панарин

Фото: Gary A. Vasquez-Imagn Images / Reuters

Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу гостей. У победителей дублем отметился Павел Дорофеев, также отличились Колтон Сиссонс, Брэндон Саад, Райлли Смит и Иван Барбашев. В составе «Кингс» две шайбы забросил Куинтон Байфилд, по голу забили Адриан Кемпе и Брандт Кларк. Андрей Кузьменко отметился двумя передачами.

Артемий Панарин провел первый матч за «Лос-Анджелес Кингс». В начале февраля он был обменян из «Нью-Йорк Рейнджерс», который россиянин представлял с 2019 года. Хоккеист подписал с новой командой двухлетний контракт, по которому будет зарабатывать $11 млн за сезон.

В других матчах дня «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Юта Маммот» — 4:2. У гостей результативную передачу в свой актив записал нападающий Валерий Ничушкин. Голевым пасом в составе хозяев отличился защитник Михаил Сергачев.

«Анахайм Дакс» на своем льду одержал победу над «Эдмонтон Ойлерс» со счетом 6:5. Нападающий проигравшей команды Василий Подколзин отдал голевой пас.

Таисия Орлова