Семья Хокинга сочла невинным его фото с женщинами в бикини из досье Эпштейна

Семья физика Стивена Хокинга назвала беспочвенными любые обвинения в адрес ученого, связанные с его фото рядом с двумя женщинами в бикини. Заявление представителя семьи господина Хокинга опубликовал таблоид The Sun.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Физик Стивен Хокинг

Фото: Joel Ryan / Invision / AP Физик Стивен Хокинг

Фото: Joel Ryan / Invision / AP

Фото господина Хокинга с женщинами в бикини опубликовал Минюст США в рамках расследования дела финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за принуждение к проституции. По словам представителя семьи Стивена Хокинга, обе женщины на снимке были назначенными сиделками из Великобритании, которые длительное время ухаживали за ним.

«Профессор Хокинг внес один из величайших вкладов в физику XX века, одновременно став самым долгоживущим известным человеком, страдающим боковым амиотрофическим склерозом — изнурительным заболеванием, из-за которого он был зависим от аппарата искусственной вентиляции легких, голосового синтезатора, инвалидной коляски и круглосуточного медицинского ухода»,— сообщил представитель семьи Стивена Хокинга. Он добавил, что любые намеки на ненадлежащее поведение со стороны ученого неверны и «крайне надуманны».

Снимок был сделан в отеле Ritz-Carlton на острове Сент-Томас в 2006 году, утверждает представитель семьи ученого. The Sun пишет, что Стивен Хокинг действительно был в числе 21 ученого, которые присутствовали на профинансированном Джеффри Эпштейном мероприятии, а фото было сделано после выступления профессора с речью о квантовой космологии.