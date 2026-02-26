Число фишинговых атак в праздники 23 февраля и 8 марта выросло вдвое

Число фишинговых атак во время праздников 23 февраля и 8 марта увеличивается в 1,8 раза относительно средних значений по году. К такому выводу пришли специалисты «МегаФона», которые проанализировали данные о выявленных фишинговых сайтах за 2025 год и начало 2026 года.

Виды фишинга:

40% — имитация соцсетей и мессенджеров (мошенники пытаются получить доступ к личному аккаунту, а после пишут контактам жертвы);

27% — подделка интерфейсов финансовых и инвестиционных сервисов;

20% — поддельные маркетплейсы (в праздники их доля возрастает);

13% — фейковые новости и обещания компенсаций.

Как сообщается в пресс-релизе «МегаФона» (есть у «Ъ»), мошенники делают ставку на праздники, используя их эмоциональный фон. «Риск попасть на уловки возрастает, потому что подделки становятся все более качественными, а пользователи в спешке не проверяют подозрительные ссылки и сообщения», — предупредил директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов Сергей Хренов. Он отметил, что «МегаФон» предупреждает абонентов о переходе на потенциально опасный сайт, и призвал не пренебрегать этими уведомлениями.

По данным Генпрокуратуры, в 2025 году в России зафиксировали 675,4 тыс. преступлений в области информационных технологий — 38% в общей структуре преступности в стране. В феврале председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предупреждал, что число преступлений в онлайн-пространстве продолжает расти, и требовал совершенствовать методы противодействия.