«Авиасейлс»: жители Екатеринбурга зимой посетили 85 стран

Жители Екатеринбурга совершили полеты на самолетах в 85 стран зимой 2026 года — это на восемь больше, чем прошлогодней зимой, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе сервиса покупки авиабилетов «Авиасейлс». Большая часть бронирований пришлась на январь — 36% от общего числа.

Наиболее востребованным направлением за рубежом стали ОАЭ — 15% от всех международных рейсов. Также популярными были Армения (14%), Таиланд (13%), Турция (11%), Казахстан (9%), Узбекистан (6%), Грузия (5%), Азербайджан (4%) и Беларусь (4%).

По сравнению с прошлым годом выросла доля перелетов в Армению, Китай, Грузию, Азербайджан и Турцию. Средняя продолжительность зарубежных поездок составила девять дней, при этом в Индии, Таиланде и Вьетнаме отдыхали более двух недель.

Внутри России самым популярным направлением стала Москва — 38% от всех внутренних рейсов. В топ вошли Санкт-Петербург (17%), Сочи (12%), Минеральные Воды (5%), Калининград (2%), Казань (2%) и Самара (2%). Рост бронирований зафиксирован в Минеральных Водах, Горно-Алтайске и Иркутске.

В среднем в других городах России туристы из Екатеринбурга отдыхали пять дней. Самый долгий отпуск бронировали во Владивосток — 10 дней.



Семейные поездки с детьми составили 6% от внутренних рейсов. Самыми популярными направлениями из этого объема стали Сочи, Горно-Алтайск и Мурманск. На заграничные поездки с детьми пришлось 8%, из них 20% — на Вьетнам. Также часто выбирали Таиланд, Китай, Шри-Ланку и Азербайджан.

Напомним, в Екатеринбурге аэропорт Кольцово обслужил свыше 8,3 млн пассажиров в течение 2025 года — пассажиропоток вырос на 4% относительно показателей 2024 года. За пределы России перелеты совершили 2,6 млн человек (+16%), внутри страны — порядка 5,8 млн человек, что в целом соответствует уровню предыдущего года.

Ирина Пичурина