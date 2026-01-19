Пассажиропоток аэропорта Кольцово вырос на 4% в 2025 году

В Екатеринбурге аэропорт Кольцово обслужил свыше 8,3 млн пассажиров в течение 2025 года — пассажиропоток вырос на 4% относительно показателей 2024 года, сообщили в пресс-службе аэропорта. За пределы России перелеты совершили 2,6 млн человек (+16%), внутри страны — порядка 5,8 млн человек, что в целом соответствует уровню предыдущего года.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Чаще всего из Екатеринбурга летали в Москву (почти 2 млн пассажиров), Санкт-Петербург (около 700 тыс.), Сочи (785 тыс.), Минеральные Воды (211 тыс.), Новосибирск (более 170 тыс.). Из зарубежных направлений самыми популярными стали Анталья (Турция, около 660 тыс.), Дубай (ОАЭ, 211 тыс.), Пхукет (Таиланд, более 162 тыс.), Шарм-эш-Шейх (Египет, почти 158 тыс.) и Шарджа (ОАЭ, более 136 тыс.). Было открыто девять новых российских направлений и три — зарубежных.

По итогам года грузооборот Кольцово превысил 13,7 тыс. тонн, оставшись на уровне 2024 года и на 13% превысив показатели 2023 года.

Напомним, летом в аэропорту Кольцово завершили модернизацию светосигнального оборудования на аэродроме. Это повысило его способность принимать самолеты в сложных погодных условиях.

Ирина Пичурина