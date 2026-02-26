Чистый убыток ММК за 2025 год составил почти 15 млрд рублей

Чистый убыток группы «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК (MOEX: MAGN)) по МСФО за 2025 год составил 14,9 млрд руб. из-за снижения прибыльности бизнеса в сложных макроэкономических условиях. Это следует из отчетности компании.

Выручка группы ММК за прошлый год составила 609,8 млрд руб., что на 20,6% меньше прошлогоднего показателя. EBITDA составила 80,7 млрд руб., сократившись на 47,2% год к году. Свободный денежный поток группы за 2025 год составил 6,5 млрд руб., отражая снижение EBITDA.

По данным компании, выплавка чугуна за 2025 год уменьшилась на 4,1% год к году (9,1 млн т). Производство стали сократилось до 10,2 млн т (-9,2% год к году). Продажи металлопродукции за 2025 год составили 9,8 млн т, снизившись на 7,2% относительно 2024 года. Производство угольного концентрата увеличилось до 2,8 млн т (+9,4% г/г). В ММК сообщили, что рост показателя связан с увеличением объема добычи сырья.

«Магнитогорский металлургический комбинат» — один из лидеров по производству стали в мире, расположенный в Челябинской области. Группа производит чугун, сталь, плоский и сортовой прокат, прокат с покрытиями (цинк, полимеры).