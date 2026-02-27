Сегодня исполняется 52 года генеральному директору «Северстали» Александру Шевелёву

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Александр Шевелев

Его поздравляет генеральный директор ПАО НПК ОВК Ирина Ольховская:

— Уважаемый Александр Анатольевич! Примите самые теплые поздравления с днем рождения! Благодаря Вашим глубоким знаниям, бесценному опыту и управленческому таланту сегодня ПАО «Северсталь» задает стандарты лидера металлургической отрасли России; реализует прорывные проекты, укрепляющие собственную технологическую, ресурсную и научную базы, а также обеспечивающие развитие экономики всей страны; дает импульс развитию регионов, в которых ведет операционную деятельность. Ваш вклад в укрепление взаимовыгодного сотрудничества и стабильного партнерского взаимодействия — профессиональный ориентир для отрасли. Желаю Вам долгих, плодотворных и счастливых лет в полном здравии и в окружении дорогих Вам людей. Пусть грядущие годы будут наполнены созидательным трудом, уверенностью в завтрашнем дне, а также новыми возможностями и перспективами.

