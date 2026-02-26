Салаватская «Эковториндустрия» отказалась взыскивать 51 млн рублей с «Эко-сити»

Арбитражный суд Башкирии прекратил производство по исковому заявлению компании «Эковториндустрия» из Салавата к региональному оператору по обращению с отходами «Эко-сити» о взыскании 51,2 млн руб. упущенной выгоды. Согласно определению суда, истец отказался от требований.

Как сообщал «Ъ-Уфа», «Эковториндустрия», владеющая мусоросортировочным комплексом мощностью 100 тыс. тонн отходов в год, заявляла, что «Эко-сити» должна была поставлять на переработку отходы из Миякинского, Стерлибашевского и Федоровского районов, а также города Салавата. Вместо этого регоператор якобы вывозил мусор напрямую на полигон под Мелеузом. Из-за этого истец недополучил 51,2 млн руб.

В свою очередь, в «Эко-сити», комментируя «Ъ-Уфа» разбирательства, отметили, что компания «неукоснительно соблюдает требования законодательства в области обращения с отходами, в том числе и территориальную схему». Также регоператор обращал внимание, что иску «Эковториндустрии» предшествовало внимание правоохранительных органов к деятельности оператора комплекса.

Удалось ли участникам спора уладить разногласия, неизвестно. Арбитражный суд Башкирии рассматривает еще один иск «Эковториндустрии» к «Эко-сити» о взыскании 16,2 млн руб. долга, рассмотрение дела назначено на 26 марта.

Идэль Гумеров