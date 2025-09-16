Отходы потекли не по схеме

Салаватская «Эковториндустрия» добивается в арбитражном суде Башкирии взыскания с регионального оператора по обращению с отходами «Эко-сити» 51 млн руб. упущенной выгоды. Компания уверяет, что стерлитамакская организация, вместо поставки собранных на юге Башкирии отходов на переработку, направляла их прямиком на мусорный полигон для захоронения. Тем самым, уверяют в «Эковториндустрии», владелец мусороперерабатывающего комплекса недосчитался взыскиваемой суммы. В «Эко-сити» претензии не признают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владелец мусороперерабатывающего комплекса полагает, что ему не передали на сортировку отходы на 51 млн рублей

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Владелец мусороперерабатывающего комплекса полагает, что ему не передали на сортировку отходы на 51 млн рублей

Арбитражный суд Башкирии 20 октября рассмотрит исковое заявление ООО «Эковториндустрия» к ООО «Региональный оператор "Эко-сити"» о взыскании 51,2 млн руб. упущенной выгоды. Как узнал «Ъ», претензии связаны с предполагаемым нарушением территориальной схемы обращения с отходами.

Как следует из искового заявления (копия имеется в распоряжении «Ъ»), «Эко-сити», являясь региональным оператором по обращению с ТКО в зоне №3, согласно договорам, должно было отправлять отходы из Миякинского, Стерлибашевского, Федоровского районов и Салавата на сортировочный комплекс, принадлежащий истцу. «Эковториндустрия», в свою очередь, получала за переработку плату по расценкам, утвержденным госкомитетом Башкирии по тарифам.

Аналогичное требование содержалось и в территориальной схеме по обращению с отходами, утвержденной региональным министерством природопользования и экологии.

ООО «Эковториндустрия» зарегистрировано в 2015 году в Салавате. Уставный капитал — 120 тыс. руб. Владелец — Дамир Валеев. Компания владеет мусоросортировочным комплексом мощностью 100 тыс. тонн отходов в год. В прошлом году чистая прибыль «Эковториндустрии» составила 2,7 млн руб. при выручке около 27,9 млн руб.

ООО «РО "Эко-сити"» является региональным оператором по обращению с ТКО в 38 муниципалитетах на юге и севере Башкирии. Компания зарегистрирована в 2016 году в Стерлитамаке, ее уставный капитал — 11 млн руб. Соучредителями являются Айрат Максадов, Артур Сафаргалеев (по 45% уставного капитала) и Оксана Кузнецова (10%). По данным «СПАРК-Интерфакс», в прошлом году выручка регоператора составила 3,2 млрд руб., чистая прибыль — 10,2 млн руб.

По версии «Эковториндустрии», «Эко-сити» на протяжении четырех лет направляло часть отходов напрямую на полигон под Мелеузом, минуя сортировку. Согласно расчетам истца, с 2020-го по 2024 год мусороперерабатывающий комплекс получил от регоператора около 149 тыс. тонн, тогда как фактически на территории четырех муниципалитетов образовалось около 231,2 тыс. тонн. ТКО. Тем самым, по мнению истца, «Эковториндустрия» недополучила за сортировку около 51,2 млн руб.

Также, как рассказали «Ъ» в «Эковториндустрии», компания обращалась в полицию с заявлением о возбуждении в отношении «Эко-сити» уголовного дела по подозрению в хищении. По версии заявителя, регоператор, получая с населения плату за сбор мусора, не производил полный комплекс обращения с ТКО. В возбуждении дела было отказано.

В «Эко-Сити» сообщили «Ъ», что компания «неукоснительно соблюдает требования законодательства в области обращения с отходами, в том числе и территориальную схему». «Считаем необходимым отметить, что предъявлению вышеуказанного иска предшествовало то, что ранее в работе ООО "Эковториндустрия" следственными органами были установлены факты вмешательства в работу весов, осуществляющих измерение массы поступающих твердых коммунальных отходов»,— добавили в «Эко-сити».

В компании также отметили, что обратились в УФАС по Башкирии с жалобой: «Эковториндустрия» не публикует положение закупках, планы закупок, отчеты о заключенных договорах в Единой информационной системе.

«Грубое игнорирование норм законодательства о закупках также влечет за собой непрозрачное ценообразование при закупках "Эковториндустрии", расходы при проведении которых включаются в тариф, который с 2022 года вырос с 315 руб. 39 коп. до 1,33 тыс. руб. 57 коп.»,— добавили в компании.

В минэкологии Башкирии ситуацию не комментировали.

По мнению эксперта группы Veta Александра Терентьева, у истца есть «весьма серьезные правовые основания» для требований. Территориальная схема обращения с отходами является обязательным документом, который определяет движение ТКО, пояснил он. «Наличие заключенных договоров, по которым регоператор обязался направлять отходы на мусоросортировочный комплекс истца перед вывозом на полигон, создает, на наш взгляд, весьма прочную договорную базу для требований»,— полагает господин Терентьев.

Идэль Гумеров