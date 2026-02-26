В суд направлено дело жителя Алтая, бросавшего самодельные бомбы в полицейских

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Троицкого района Алтайского края, который бросал в полицейских самодельные взрывчатые вещества. Ему вменяют в вину посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ), незаконное изготовление огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ) и хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, в апреле 2025 года в селе Бочкари фигурант дела на почве личных неприязненных отношений к односельчанам стал угрожать им и стрелять из самодельного огнестрельного оружия. Прибывшие на место сотрудники полиции попытались успокоить дебошира, однако он начал бросать в них самодельные взрывные устройства.

После задержания в доме нападавшего правоохранители обнаружили самодельное огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и взрывные устройства. По итогам психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что обвиняемый в момент нападения не осознавал характер своих действий. В связи с этим в отношении жителя края требуют применить принудительные меры медицинского характера.

Александра Стрелкова