«Сибстекло» предоставит финансовую помощь АО «Национальная стекольная компания»

Новосибирский производитель стеклотары ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», входит в «РАТМ Холдинг») предоставит материнской компании АО «Национальная стекольная компания» 23 млн руб. в виде безвозмездной финансовой помощи. Решение принято акционерами на общем собрании 24 февраля, говорится на сайте раскрытия корпоративной информации.

В июне 2025 года «Сибстекло» сменило учредителя — вместо АО «Рид групп — Новосибирск» им стало зарегистрированное в том же году в Новосибирске АО «Национальная стекольная компания». АО перешла доля в уставном капитале эмитента в размере 1,68 млрд руб. (97,7%).

Основной целью реорганизации в пресс-службе компании объяснили отделением активов, связанных с ООО «Сибстекло», от непрофильных.

ООО «Сибстекло» — крупнейший производитель стеклотары за Уралом, специализируется на изготовлении бесцветного и цветного тарного стекла. Производительность всех стеклокомплексов предприятия составляет до 900 млн единиц стеклотары в год.По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка компании достигла 7,6 млрд руб., чистая прибыль — 10,5 млн руб.

Лолита Белова