Челябинским сиротам расширили условия получения выплаты на покупку жилья

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области внесли изменения в закон о предоставлении сиротам выплаты на погашение ипотеки или покупку жилья. Меру поддержки смогут получать льготники, имеющие доход ниже прожиточного минимума, сообщает пресс-служба заксобрания.

В 2026 году выплата для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составит 3,4 млн руб. На нее могут рассчитывать граждане в возрасте от 20 до 23 лет или старше 23 лет, если их уровень дохода ниже прожиточного минимума. Мера поддержки позволяет приобрести квартиру или полностью погасить ипотеку на жилье в регионе. При этом важно, чтобы сирота непрерывно в течение года ко дню подачи заявления работал — по договору, в качестве предпринимателя или самозанятого. Также к получателям выплаты относятся граждане, имеющие доход в виде пенсии, учащиеся по очной форме или ухаживающие за ребенком в возрасте до трех лет.

В 2026 году реализовать свое право на получение меры поддержки смогут 130 человек. За 2025-й эту выплату перечислили 92 сиротам.

Виталина Ярховска