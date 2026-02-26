В Петербурге 26 февраля выпадет снег из-за атмосферного фронта с запада

Приближающийся с запада теплый атмосферный фронт определит погодную обстановку в Северной столице. Во второй половине 26 февраля ожидается снег, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ

Облачная гряда атмосферного фронта закроет небо над Северной столицей плотной пеленой, выпадет снег. В Ленобласти местами он будет сильным, скорость ветра увеличится.

«Температура воздуха -2…-4°, в Ленинградской области -1…-6°. Ветер юго-западный 5-10 м/с, во второй половине дня порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы»,— добавил синоптик.

В Петербурге с 9:00 26 февраля по 9:00 27 февраля будет действовать «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра. Его скорость местами достигнет 15-17 м/с, предупредили в городском правительстве. Такой уровень опасности также будет действовать до 21:00 27 февраля из-за сильного снега. С 21:00 26 февраля до 9:00 27 февраля в Петербурге ожидаются гололед и налипание мокрого снега.

Татьяна Титаева