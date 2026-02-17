Технологии устойчивого роста

По итогам 2025 года рост выручки «Яндекса» (MOEX: YDEX) замедлился до 32%. За два года этот показатель снизился более чем на 20 п. п. Вместе с тем замедляются показатели разных активов холдинга. Аналитики связывают такие результаты с сокращением рекламных активностей в некоторых отраслях, но подчеркивают финансовую устойчивость компании, в частности, сокращение чистого долга.

“Ъ” ознакомился с финансовой отчетностью «Яндекса» за 2025 год. Из нее следует, что рост выручки замедлился до 32%, она составила более чем 1,4 трлн руб. При этом в 2024 году она увеличилась на 37%, а в 2023 году — на 53%. Увеличение скорректированной EBITDA холдинга также замедлилось с 56% в 2024 году до 49% (до 280,8 млрд руб.) в 2025-м. Темпы роста скорректированной чистой прибыли также замедлились год к году более чем в двое.

Тем не менее рекламная выручка «Яндекса» выросла на 13,5%, до 449,1 млрд руб., за 2025 год, ранее отдельно этот показатель в компании не раскрывали. По итогам 2026 года компания прогнозирует рост выручки на 20%, говорится в отчетности.

В «Яндексе» ответили “Ъ”, что по мере увеличения масштабов бизнеса компания сохраняет устойчивый прирост абсолютных показателей: «Исторически "Яндекс" поддерживает значительный запас ликвидности».

CAPEX составил 10,1% от выручки — 145,9 млрд руб. На конец 2025 года соотношение скорректированного чистого долга к скорректированной EBITDA составило 0,2. При этом общий долг оценивается в 269,7 млрд руб., а скорректированный чистый долг — в 47,7 млрд против 48,5 млрд в 2024 году. Кроме того, уточняется в отчетности, компания планирует вынести на рассмотрение совета директоров рекомендацию по увеличению размера дивидендов за 2025 год на 37,5%, до 110 руб. на акцию.

«Яндекс» впервые с 2011 года выплатил дивиденды в 2024 году — 80 руб. на акцию. По данным на начало февраля 2026 года, 70,3% акций компании принадлежит основным акционерам (команда менеджеров компании; структура предпринимателя Александра Чачавы; СП «Интерроса» Владимира Потанина и «Т-Технологии» — «Каталитик Пипл»), 3,6% — администраторам программы мотивации, в свободном обращении находится 26,1% акций. В начале февраля господин Чачава увеличил долю владения в компании до 19,7%.

Наиболее показательное сокращение темпов роста у компании в сегменте «Поисковые сервисы и ИИ», который после ресегментации в третьем квартале 2025 года включил в себя «Поиск и Портал», «Сервисы объявлений» и «Устройства и Алиса». Выручка «Поисковых сервисов и ИИ» выросла на 10%, до 551,2 млрд руб. в 2025 году. В прошлом году темпы роста «Поиска и Портала» составили 30%, «Сервисов объявлений» — 41%. Сегмент «Плюс и развлекательные сервисы» (включает мультиподписку «Яндекс Плюс» и ее сервисы, «Яндекс Афишу» и продюсерский центр «Плюс Студия») замедлился с 47% до 32%, до 120,8 млрд.

В целом показатели «Яндекса» можно назвать умеренно положительными, говорит главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян. Замедление происходит в условиях исключения эффекта низкой базы и роста конкуренции со стороны других ИТ-компаний, где в контентном сегменте растет влияние VK, а в e-com — маркетплейсов, добавляет она. Замедление роста выручки «Яндекса» можно связать и с исчерпанием рекламных возможностей, считает гендиректор ИК «Инициатива» Алексей Гориславец. Низкий чистый долг и покрытие EBITDA процентных платежей говорят о высокой финансовой устойчивости, однако вопрос о налоговой нагрузке, вызванной повышением налога на прибыль в стране, все еще остается открытым, заключает он.

Переход пользователей к поиску информации через ИИ-ассистентов и генеративные модели в будущем также может быть критичным для компании, говорит управляющий партнер Fintech Partners Александр Калякин. Пока этот фактор не оказывает большого влияния, но может изменить структуру выручки компании в перспективе, добавляет он. 17 февраля “Ъ” сообщил, что «Яндекс» запустил рекламу прямо в чате со своей нейросетью.

Общая численность персонала компании снизилась на 2%, добавляет господин Калякин, однако численность основного персонала выросла на 9%, что указывает на оптимизацию низкоквалифицированного труда при одновременном найме дорогих IT-специалистов.

Варвара Полонская