Подростков будут судить за попытку убить главу оборонного предприятия в Коломне

СКР завершил расследование уголовного дела о подготовке покушения на главу одного из оборонных предприятий в Московской области. Преступление против топ-менеджера готовила группа из восьми человек, в которую входили трое несовершеннолетних. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По версии следствия, в 2024 году в Коломне злоумышленники по заданию спецслужб Украины изготовили взрывное устройство и пытались установить его под днищем автомобиля. В момент закладки бомбы двое фигурантов были задержаны сотрудниками ФСБ, отметила госпожа Петренко. Согласно материалам дела, за выполнение задания фигурантам обещали заплатить 1 млн рублей.

СКР завершил расследование, материалы уголовного дела переданы в суд.