Из Уфы на Алтай возобновят прямые авиарейсы

С 30 марта авиакомпания «Азимут» возобновляет прямые регулярные рейсы по маршруту Уфа – Горно-Алтайск – Уфа, сообщает пресс-служба уфимского аэропорта.

Самолеты Superjet 100 будут летать на Алтай и обратно в Башкирию три раза в неделю — в понедельник, четверг и воскресенье.

Вылет из Уфы — в 06:40, из ГорноАлтайска — в 12:45 по местному времени для каждого аэропорта. Самолет будет находиться в пути 3 часа 5 минут.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в январе 2025 года уфимский аэропорт информировал о межрегиональных рейсах по 13 направлениям, субсидируемым из федерального и региональных бюджетов, в том числе в Горно-Алтайск.

Майя Иванова