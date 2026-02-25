Сроки за превышение

Вчера Орджоникидзевский райсуд Уфы вынес приговор бывшему начальнику межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД по Башкирии Ильдусу Шайбакову и семи его подчиненным. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в организации и участии в преступном сообществе с использованием служебного положения, получении взяток и превышении должностных полномочий. Суд приговорил их к лишению свободы от 12 лет до 18,5 года в колонии строгого режима. Адвокаты Ильдуса Шайбакова намерены обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Восьмерых бывших сотрудников ГИБДД по Башкирии признали виновными в получении взяток

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Восьмерых бывших сотрудников ГИБДД по Башкирии признали виновными в получении взяток

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор бывшему начальнику межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Ильдусу Шайбакову и семи его подчиненным: экс-заместителю начальника отдела майору полиции Айдару Гиндуллину и бывшим госинспекторам: капитанам полиции Ильшату Загидуллину, Илдару Нафикову, Ильдару Губайдуллину, Евгению Евсееву и Динару Фахретдинову, а также старшему лейтенанту Михаилу Паситову.

В зависимости от роли и степени участия подсудимые признаны виновными в организации и участии в преступном сообществе, в преступлениях совершенных с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ), получении должностным лицом взятки в составе организованной группы в значительном размере, покушении на получение взятки (ч. 3 ст. 30 - п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ, п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ), мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и превышении должностных полномочий (чч. 1,3 ст. 33 - ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Суд приговорил Ильдуса Шайбакова к 18 с половиной годам колонии строгого режима со штрафом 2,5 млн руб. и лишил его права занимать должности в правоохранительных органах на девять лет и звания подполковника полиции. Гособвинение просило приговорить его к 23 годам лишения свободы.

Его бывшего заместителя Айдара Гиндуллина приговорили к 17 с половиной годам колонии строгого режима со штрафом 2 млн руб., запретив ему занимать должности в полиции на девять лет и лишив звания майора полиции.

Экс-госинспекторы получили сроки от 12 лет до 16,5 года и штрафы – от 300 тыс. до 1,5 млн руб. Запрет на службы в полиции варьируется от пяти до восьми лет.

Суд также лишил их специальных званий и ограничил свободу на год после отбытия наказания.

Как установил суд, с 2014 года по 2020 год подсудимые получали взятки в размере от 4,5 тыс. до 45 тыс. руб. за выдачу водительских удостоверений без экзаменов. Посредниками выступали сотрудники автошкол и близкие знакомые подсудимых, получавшие деньги от курсантов на свои банковские счета или родственников. Всего следствие установило 55 фактов получения взяток, а их общая сумма составила около 1,3 млн руб.

Подсудимые были задержаны в марте 2021 года. Объем уголовного дела на момент завершения расследования составлял 83 тома, отмечает пресс-служба СКР по Башкирии.

Посредников и взяткодателей ранее уже привлекли к уголовной ответственности.

На имущество фигурантов уголовного дела ранее наложили арест. Во время проверки прокуратура республики выявила, что руководитель МРЭО и его заместитель купили дорогое имущество на неподтвержденные доходы. Суды удовлетворили иски прокуратуры об обращении в доход государства их имущества и средств на общую сумму более 45 млн руб. Семь объектов недвижимости и автомобили обвиняемых передали в федеральную казну, отмечает региональная прокуратура.

Перед оглашением приговора Ильдус Шайбаков обратился к журналистам со словами: «Благодаря прокуратуре и прессе меня обвиняют в совершении тяжких преступлений». По его словам, его «заранее» выставили «перед населением, перед гражданами Российской Федерации злодеем, взяточником», обвинив в преступлениях, которых он «не совершал», отметил экс-начальник МРЭО.

В пресс-службе прокуратуры Башкирии сообщили «Ъ», что решение об обжаловании будет принято после изучения мотивировочной части приговора в полном объеме.

Адвокат Ильдуса Шайбакова Дамир Ахметвалиев заявил «Ъ», что приговор «слишком жестокий». «Учитывая, что в деле нет никаких доказательств, будем обжаловать приговор», —отметил он. Уголовное преследование своего доверителя адвокат объяснил местью некоего заместителя прокурора за то, что Ильдус Шайбаков отказался выдавать ему «красивый номер»,— пояснил адвокат. По его словам, на свидетелей обвинения было оказано давление, о чем некоторые из них заявили в суде.

Майя Иванова