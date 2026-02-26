Новосибирская полиция предложила ограничить продажу алкоголя в регионе

УМВД по Новосибирской области выступило за принятие регионального закона об ограничении продажи алкоголя. Мера призвана помочь в профилактике правонарушений, заявил начальник областного главка Андрей Кульков на сессии областного заксобрания.

По словам господина Кулькова, каждое шестое правонарушение в регионе совершается под воздействием алкоголя. Он сообщил, что за год в области составили более 10,5 тыс. протоколов за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии опьянения. Не менее 500 новосибирских торговых организаций продают спиртное в запрещенное время, после 22:00. Это усугубляет криминогенную обстановку, подчеркнул глава новосибирской полиции.

Он привел в пример регионы, которые уже установили дополнительные ограничения на торговлю алкоголем. Господин Кульков упомянул Якутию, Тульскую область и Республику Алтай. В последней с 1 марта начнет действовать полный запрет на торговлю алкоголем в многоквартирных домах, в праздничные дни и воскресенье, а в остальные дни время продажи будет сокращено.

«Считаем целесообразным рассмотреть вопрос принятия аналогичного регионального закона, — сказал начальник главка (цитата по ТАСС). — Надеюсь на поддержку наших инициатив после их финальной проработки».