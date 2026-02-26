По итогам 2025 года Тюменская область вошла в топ-3 наиболее цифровизированных российских регионов. Рост инвестиций в IoT-решения за год увеличился на 18%, следует из данных цифровой экосистемы МТС. Директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова рассказала «Ъ-Урал», почему глубокая технологическая интеграция становится стандартом для новых инвестпроектов и как в ближайшей перспективе решения на базе искусственного интеллекта (ИИ) изменят подходы к ведению бизнеса.



Директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова



Драйвером роста инвестиций в IoT-технологии (Internet of Things, «интернет вещей») стал запрос ключевых секторов региональной экономики на более оперативное и эффективное принятие управленческих решений. Это привело к тому, что в последние два года массово внедрялись M2M-устройства (Machine to Machine, межмашинное взаимодействие), связывающие разные механизмы и позволяющие автоматизировать и анализировать работу предприятия.

Сегодня наблюдается качественная трансформация спроса на ИИ-инструменты: если еще несколько лет назад достижением считался простой удаленный сбор данных, то сейчас бизнес запрашивает решения предиктивной аналитики.

Так, в нефтегазодобывающей отрасли региона месторождения уже стали «умными». Контроллеры, подключенные к оборудованию, объединяют интерфейсы и через alarm-системы предупреждают оператора о возможных поломках до их наступления.

Еще одной сферой, где востребованы IoT-решения, является строительная отрасль. В условиях конкуренции и роста темпов ввода жилья в Тюменской области — в 2025 году показатель, по данным Минстроя РФ, увеличился на 13% — застройщики стараются поддерживать высокий уровень цифровизации как основной способ дифференциации своего продукта. Для конечного потребителя наличие «умных» счетчиков с автоматической передачей показаний является тем стандартом, который они ждут в современных жилых комплексах. Но и для управляющих компаний становится важным наличие «единого окна» для дистанционного управления всеми коммуникациями дома — от лифтов и шлагбаумов до водоснабжения и теплосетей.

Такие технологии активно внедряются и в энергетику. Самым частым сценарием остается дистанционный мониторинг ресурсов, который позволяет фиксировать инциденты на сетях в режиме онлайн. Например, Сибирско-Уральская энергетическая компания сегодня с помощью умных устройств обеспечивает автономную работу электросчетчиков на юге Тюменской и Курганской областей. Это позволяет оператору узнавать об аварии мгновенно, не дожидаясь звонков от жителей в диспетчерскую службу.

В логистике и промышленной безопасности ИИ и машинное зрение способны анализировать состояние водителя и автомобиля в моменте.

Они отслеживают скорость, резкое торможение, опасное вождение. М2М-устройства интегрируются с IoT-платформой для анализа маршрутов транспортной логистики, предотвращения аварий и снижения расходов на топливо. Технологии могут также считывать мимику и положение тела водителя: при выявлении признаков усталости подается звуковой сигнал, что помогает избежать аварии. Так, например, такое решение МТС функционирует на технологическом транспорте группы компаний «СибБурМаш». Результаты внедрения системы показывают, что частота совершения опасных действий на дорогах сокращается на 84%. Зная, что система контролирует каждое нарушение, водители практически перестают демонстрировать агрессивную езду.

В ближайшие два года технологии IoT в России продолжат активно развиваться. По данным экспертов, число IoT-устройств к 2027 году может превысить 135 млн. Цифровизация постепенно перестает быть дополнительной частью стратегии и становится базовым минимумом для бизнеса. Сегодня компаниям проще сразу строить современное технологичное предприятие, чем пытаться модернизировать устаревшие форматы. Формируются новые подходы к уровню комфорта, и требования к безопасности становятся совершенно другими.

В подготовке участвовала Анастасия Таначева