Технологии будущего подключили к настоящему

Тюменская область вошла в тройку сильнейших регионов по цифровой трансформации в России. В 2025 году технологии позволили обработать 66% вопросов жителей субъекта без перевода на оператора, проанализировать более 430 тыс. диагностических исследований тюменцев и раскрыть за полгода 23 преступления при помощи системы видеонаблюдения. Внедренные в жизнь цифровые решения представили на крупнейшей федеральной IT-площадке «Инфотех-2025» в Тюмени, которую посетило свыше 8 тыс. участников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Тюменской области планируют начать внедрение новых ИИ-решений в сферах АПК, ЖКХ и государственного управления

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области В Тюменской области планируют начать внедрение новых ИИ-решений в сферах АПК, ЖКХ и государственного управления

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Лидерство Тюменской области подтверждено индексом цифровизации и городского хозяйства «IQ городов» Минстроя России. Согласно ему, Тюмень заняла второе место среди больших городов, Ишим — первое среди средних, а в общем зачете регион вошел в тройку лучших.

По словам губернатора Александра Моора, искусственный интеллект (ИИ) стал «мощнейшей технологической силой, которая меняет облик экономики». «Это драйвер ключевых преобразований во всех сферах: от экономики и промышленности до социальных услуг и городской среды. Наша задача не просто идти в ногу со временем, а активно формировать новую технологическую реальность»,— подчеркнул он в ходе открытия форума «Инфотех-2025» в Тюмени — крупнейшей федеральной IT-площадки для профессионального сообщества. За два дня события более 8 тыс. участников обсудили применение новейших информационных сервисов и передовых региональных практик, большая часть из которых уже реализуется в Тюменской области.

Города обрели ИИ

Комплексное использование видеоаналитики и ИИ позволило эффективно управлять ситуацией на дорогах Тюменской области, повышать безопасность и комфорт передвижения жителей и гостей субъекта, рассказали Guide в департаменте информатизации региона. По данным ведомства, мобильно-программные комплексы на транспорте дорожных служб сканируют поверхность дорог и фиксируют ямы, выбоины, трещины на покрытии. «На основании полученных данных в системе сотрудники дорожной службы формируют заявки на содержание и ремонт дорог, а подрядные организации получают их в работу, что способствует своевременному и оперативному ремонту и улучшению эксплуатации автодорог»,— отметили в департаменте.

Столь же пристально власти контролируют и общес­твенный порядок в Тюменской области — в 2025 году число камер, подключенных к комплексу «Безопасный город», увеличили с 6184 до 6236 устройств. «За полгода они помогли раскрыть 23 преступления и задержать 59 человек, находившихся в розыске»,— пояснили в ведомстве.

В департаменте добавили, что благодаря внедрению диалоговой нейросетевой системы в работу Центра телефонного обслуживания (ЦТО) удалось обработать 66% звонков, связанных с получением государственных и муниципальных услуг, без переключения на оператора. В ведомстве подчеркнули, что уровень удовлетворенности получателей оказанными услугами составил 97%.

Цифровые репетиторы спешат на помощь

Александр Моор подчеркнул, что власти обеспечили 100% цифровизацию сферы образования Тюменской области: от детских садов до колледжей. По данным профильного департамента, в 2025 году в электронной школе региона уже авторизовались свыше 214 тыс. родителей и детей для просмотра домашних заданий, полученных оценок, баланса транспортной карты, истории поездок, расписания уроков, кружков и секций. «Появился сервис “Цифровой репетитор”, который с помощью ИИ подбирает для ребенка задания по математике, чтобы восполнить пробелы в знаниях»,— добавили в ведомстве. В навигатор дополнительного образования Тюменской области внедрили цифрового помощника «Эдоша». «С помощью интеллектуальных алгоритмов он помогает родителям и детям подбирать подходящие программы и мероприятия с учетом интересов, талантов и других ключевых факторов, влияющих на комфорт и успешность обучения»,— пояснили в департаменте.

Под наблюдением алгоритмов

ИИ-сервисы, внедренные в сферу здравоохранения Тюменской области, обработали свыше 430 тыс. диагностических исследований, сообщили в департаменте информатизации. Повышенная чувствительность алгоритмов позволила получить всестороннюю оценку результатов флюорографии, маммографии, рентгенографии, КТ-исследований органов грудной клетки и головного мозга жителей региона.

Уровень «цифрой зрелости» отрасли здравоохранения по итогам января — сентября 2025 года достиг 96,8%. «Жители активно пользуются онлайн-услугами в медицине, наиболее востребованной является запись на прием к врачу. За девять месяцев ей воспользовались свыше 1,2 млн раз»,— пояснили в ведомстве.

В департаменте подчеркнули, что наблюдают активное развитие регионального мобильного приложения «Телемед-72». За девять месяцев 2025 года аудитория сервиса выросла на 23%, достигнув отметки в 860 тыс. зарегистрированных пользователей. «Фокус внимания на информированность и профилактику заболеваемости — приложение напомнит пациенту не только о запланированном приеме, но и о необходимости пройти диспансеризацию и вакцинацию. В пилотном режиме добавили новую услугу — электронный рецепт,— благодаря которой можно приобретать лекарства посредством qr-кода на смартфоне. Электронные рецепты имеют юридическую силу, аналогичную бумажным, обеспечивая удобство пользователей и исключая риск потери документа»,— добавили в ведомстве.

ИИ выходит в поля

В ходе панельной сессии форума «Инфотех-2025» заместитель председателя правительства РФ, руководитель аппарата правительства страны Дмитрий Григоренко отметил Тюменскую область как один из регионов, наиболее активно внедряющих ИИ. «Важно, чтобы цифровые возможности были одинаково доступны гражданам всей страны. С другой стороны, мы стимулируем регионы проявлять инициативу. Для этого введены рейтинги цифровой трансформации, при составлении которых учитывается внедрение субъектами ИИ-решений»,— пояснил он.

Александр Моор добавил, что в ближайшее время в Тюменской области начнется реализация новых проектов по внедрению алгоритмов в сферы агропромышленного комплекса, ЖКХ и государственного управления. «Мы используем ИИ для решения задач региона, главная из которых — повышение качества жизни. Мы хотим, чтобы Тюменская область была умным регионом, где жить безопасно и удобно»,— сказал он.

Губернатор заверил, что власти продолжат работу по повышению мощности центров обработки данных, подготовке жителей к использованию цифровых технологий и устранению «отраслевого консерватизма» для развития ИИ в регионе. «Сферы, которые могут и должны наиболее активно использовать алгоритмы, обычно более консервативны к их внедрению. Надо быть смелее, если мы хотим добиться результата»,— подчеркнул он.

Василий Алексеев