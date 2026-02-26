В Бразилии бандиты убили актера Феррейру из спектаклей о жизни фавел

В бразильском городе Сальвадор застрелили театрального актера Мойзеса Триндаде Барбоса Феррейру. Об этом сообщило издание G1.

Убийство произошло вечером 23 февраля у бара, которым владел 33-летний господин Феррейра. По предварительным данным, двое мужчин прибыли к заведению на мотоцикле, выстрелили в артиста не менее трех раз и скрылись. Следы от пуль обнаружили на боковой стене бара, а также у ворот другого здания. Издание Need To Know сообщает, что Мойзеса Феррейру застрелили на улице возле его дома на глазах у его родителей и троих детей. На данный момент нападавшие остаются на свободе. Господина Феррейру похоронили 24 февраля на сальвадорском кладбище.

Мойзес Феррейра был членом драматических трупп Fatos de Favela и P No Cha, сообщает Need To Know. Они ставили спектакли о жизни в бразильских трущобах. Одной из центральных тем их спектаклей была борьба с преступностью, пишет издание.