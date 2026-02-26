Умер один из основателей хип-хоп группы Wu-Tang Clan

На 53-м году жизни умер продюсер и один из основателей хип-хоп-группы Wu-Tang Clan Оливер «Power» Грант. Об этом сообщила пресс-служба музыкального коллектива в соцсети X. Причина смерти не приводится.

Оливер Грант вырос в нью-йоркском районе Стейтен-Айленд, где он познакомился с будущими участниками Wu-Tang Clan. Они дали ему прозвище Power во время игры в шахматы, пишет The Guardian. Wu-Tang Clan была основана в 1992 году. Грант выступил исполнительным продюсером всех семи альбомов коллектива. В 1995 году он запустил бренд одежды «Wu Wear», который впоследствии сотрудничал в том числе с Nike. Помимо этого Оливер Грант снялся в нескольких фильмах — в частности, «Черное и белое» (1999) и «Неидеальное убийство» (2017).