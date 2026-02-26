Saudi Aramco остановила экспорт СПГ с терминала Джуайма из-за аварии

Saudi Aramco приостановила экспорт сжиженного природного газа со своего терминала Джуайма на востоке Саудовской Аравии из-за повреждения трубопровода. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Повреждение было зафиксировано 23 февраля. Отменены поставки, запланированные на ближайшие несколько недель. Компания проводит оценку масштаба происшествия и возможных последствий. В Aramco подчеркнули, что утечки не было, никто не пострадал. Поставки СПГ с западного побережья страны продолжаются.

В компании не уточнили подробности произошедшего. По данным источников Reuters, авария произошла при обрушении части эстакады, по которой проходит трубопровод. Причина неизвестна.

Расположенный неподалеку от газового месторождения Джафура и нефтеперерабатывающего завода Aramco в Рас-Тануре терминал Джуайма является одним из крупнейших в мире по экспорту СПГ.