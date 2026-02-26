Удмуртия экспортировала более 8 тысяч кубометров лесопродукции в Китай

8,42 тыс. куб. м лесопродукции хвойных и лиственных пород, а также 112 поддонов лиственных пород экспортировали из Удмуртии в Китай с начала года. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике.

24 февраля специалисты управления проконтролировали отправку 1,61 тыс. куб. м круглой древесины лиственных пород (береза) в Китай. В ходе досмотра были отобраны образцы для исследования, которые подтвердили отсутствие карантинных вредных организмов. Было выдано 56 фитосанитарных сертификатов.

Напомним, 13,9 тыс. куб. м лесопродукции экспортировали из Удмуртии в Узбекистан с начала года. Это на 3% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Анастасия Лопатина