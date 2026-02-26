Бывшего майора ВВС США обвинили в обучении пилотов Китая

Министерство юстиции США объявило об аресте отставного майора военно-воздушных сил, обвиняемого в нелегальной подготовке китайских военных летчиков. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

Джеральд Эдди Браун-младший, в прошлом пилот и инструктор на истребителе F-35, был задержан в штате Индиана. Ему вменяется предоставление оборонных услуг военным КНР без соответствующей лицензии Госдепартамента. По данным следствия, Браун выезжал в Китай в декабре 2023 года и вернулся в США в феврале 2026 года.

«Когда граждане США — будь то военнослужащие или гражданские лица — проводят обучение для иностранных военных, эта деятельность является незаконной, если у них нет лицензии»,— сказал помощник генпрокурора по нацбезопасности Джон Эйзенберг.

В ФБР добавили, что Китай продолжает использовать опыт американских военных для модернизации своих вооруженных сил. Браун предстанет перед федеральным судом в Индиане 27 февраля.