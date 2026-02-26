Директора алтайского МУПа осудили за ущерб на 277 млн рублей при закупке угля

В Алтайском крае суд вынес приговор в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия (МУП) по делу о превышении должностных полномочий при закупке угля (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Подсудимому назначили пять лет лишения свободы условно с запретом заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на три года, сообщает СУ СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2022 году МУП объявил аукцион на закупку каменного угля для Яровской ТЭЦ. Финансирование осуществлялось за счет субсидии из регионального бюджета. Правоохранители считают, что при подготовке документации к торгам фигурант дела не организовал и не проконтролировал сбор сведений о ценах на уголь.

При этом, зная о снижении стоимости топлива на рынке, он не предпринял мер к отмене аукциона. Таким образом, начальная цена контракта была сформирована некорректно. Ущерб предприятию следствие оценивает в 277 млн руб. Уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя и двух фактических руководителей организаций, занимавшихся оптовой поставкой угля для ТЭЦ, находится на рассмотрении в суде. Им вменяют ограничение конкуренции с извлечением многомиллионного незаконного дохода.

Александра Стрелкова