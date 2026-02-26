Многоликие герои: универсальные бьюти-средства на каждый день
В индустрии красоты ощутимо звучит тренд на многофункциональность: мы стремимся иметь под рукой все необходимое, но при этом до отказа не забивать косметичку россыпью всевозможных, порой совершенно бесполезных продуктов
Согласитесь, удобно, когда большинство задач способна решить всего пара флаконов, которые работают за десятерых. Несколько движений — и отдохнувший свежий вид гарантирован. Главное — сделать правильный выбор.
Например, очищающая маска с углем итальянской марки [ comfort zone ] сочетает в себе маску и скраб. Бразильская черная глина и бамбуковый уголь глубоко, но бережно очищают кожу, эффективно удаляя загрязнения и токсины. Нежная кремовая текстура с порошком гранатовых косточек мягко отшелушивает, не пересушивая, сразу придавая коже гладкость и шелковистость. Для тех, кто предпочитает более фундаментальный подход к очищению, бренд представил лимитированный набор Essential «Идеальное очищение» –– готовый ритуал для идеального очищения: мягкая пенка для умывания и автоматическая очищающая щеточка 2 в 1.
В линейке уходовых средств французского бренда Guinot можно найти средство Hydra Fraicheur — очищающий гель с нежным цветочно-фруктовым ароматом и освежающей текстурой флюида. При нанесении на кожу гель трансформируется в масло, связывая загрязнения и компоненты макияжа. Затем, при контакте с водой, он трансформируется в молочко, деликатно удаляя загрязнения с поверхности кожи. Средство предназначено для очищения кожи всех типов и удаления макияжа, в том числе водостойкого. Ежедневное использование геля-флюида утром и вечером позволяет сохранить гидролипидный баланс кожи, защитить кожу от дегидратации и повысить эффективность последующих средств ухода. Комплексный механизм действует по принципу «подобное растворяется в подобном». Увлажняющий эффект достигается благодаря комплексу растительных экстрактов, способствующих восстановлению естественного барьера кожи. Комплекс растительных масел и восков питает и смягчает кожу, а за освежающее действие отвечает экстракт огурца.
Эмульсия для сияния кожи на основе стволовых клеток яблока Margy’s Stem Cells Illuminating Emulsion от бренда Margy’s Monte Carlo направлена на борьбу с возрастными изменениями кожи и замедление процессов старения. Продукт восстанавливает плотность кожи, делая ее более упругой и эластичной. Легкая шелковистая текстура обогащена ценными маслами и экстрактом моринги для профилактики пигментации. Средство пролонгированного действия возвращает коже природное сияние, освежает ее цвет, разглаживает морщины и сужает поры. Перед нами многофункциональная база утренней рутины, которая, сочетая разнонаправленные действия, создаст основу для последующего нанесения макияжа.
Следующим шагом ухода может стать универсальный легкий флюид Luminant [ comfort zone ] с нежным розоватым подтоном, который не только эффективно оберегает кожу от солнца, но и мгновенно выравнивает тон лица, придавая ему естественное сияние. Средство обеспечивает мощную антиоксидантную защиту, нейтрализуя воздействие городской пыли, смога и тяжелых металлов.
Омолаживающая эссенция Algotherm для ровного тона и сияния соединяет свойства тоника и сыворотки. В ее составе голубые микроводоросли, морской папоротник, морская вода, экстракт цветов вишни и белоснежной лилии.
Маcло Blue Orchid от французского бренда Clarins на основе натуральных растительных компонентов подходит для нежного утреннего самомассажа лица и ухаживает за кожей, даря оптимальное питание и увлажнение, защищает от обезвоженности. Эфирное масло пачулей, экстракт орхидеи и масло лесного ореха в составе формулы тонизируют кожу и придают ей естественное сияние.
Корейский секрет совершенного тона заключается в создании продуктов с высокотехнологичными мультифункциональными формулами, которые помогают коже всегда выглядеть здоровой и ухоженной. Erborian СС Red Correct — корректирующий крем для лица, универсальное средство, которое помогает скрыть красноту и другие несовершенства. Продукт подстраивается под тон кожи и улучшает цвет лица благодаря особому зеленому пигменту, частицы которого, соприкасаясь с кожей, трансформируются, устраняя покраснения.
Другой «универсальный солдат» марки Erborian –– консилер Super BB, который стирает границы между уходом и макияжем. Продукт имеет кремовую текстуру, эффективно скрывает темные круги, выглядит естественно и ухаживает за кожей, обеспечивая покрытие от среднего до плотного. Формула насыщена активными ингредиентами и содержит 5% ниацинамида, который день за днем заметно уменьшает темные круги и выравнивает тон. Комплекс белого женьшеня в составе средства разглаживает и увлажняет кожу. Средство держится 12 часов, защищает от вредного воздействия УФ-лучей (фактор защиты — SPF 25). Для безупречно ровного тона эксперты рекомендуют не растушевывать консилер сразу, а подождать несколько секунд после нанесения, а в зонах, требующих более плотного покрытия, консилер можно наносить в несколько слоев без растушевки.
Британская марка XLASH Cosmetics представляет формулу 2 в 1: легендарная сыворотка для роста ресниц теперь заключена в формат термотуши и адаптирована к нанесению на ресницы для ухода в течение всего дня. Tubing-технология мягко обволакивает каждую ресничку, создавая стойкий эффект длины и изгиба без склеивания. Изогнутая щеточка повторяет форму линии глаз, прокрашивая каждую ресничку и визуально приподнимая взгляд.
Для тех, кто использует сыворотку для роста ресниц XLASH Serum, тушь становится естественным продолжением ухода: она поддерживает достигнутый результат и помогает новым ресницам оставаться сильными, гибкими и здоровыми. В то же время XLASH Curling Growth Mascara сама по себе забота о здоровье ресниц. Формула с витамином Е, гиалуроновой кислотой, пантенолом, маслом жожоба и растительными экстрактами укрепляет и увлажняет ресницы, предотвращает их ломкость и сухость. Пептиды и активные компоненты повышают эластичность, делая ресницы мягкими и блестящими даже при ежедневном макияже. Подходит для чувствительных глаз и ресниц, ослабленных процедурами окрашивания или наращивания.
Блеск для губ Natural lip perfector от Clarins визажисты марки рекомендуют наносить еще и на щеки — как кремовые румяна. В коллекции появились новые оттенки, способные дополнить любой образ. Блеск ухаживает за губами и придает им деликатный оттенок. Пигменты «Сияние 3D» в составе формулы отражают свет и визуально увеличивают объем губ. Средство увлажняет и смягчает кожу, разглаживает ее текстуру и защищает от агрессивного воздействия окружающей среды.
Мультистик российского бренда «Самосвет» –– лидер многофункциональности. Продукт может заменить целый набор средств для ежедневного макияжа. На губах он будет выглядеть как вариант помады, а если заменить им румяна и тени, получится красивый, натуральный, монохромный макияж. Мультистик выпускается в большой палитре оттенков, разделенных на натуральные и более яркие, имеет матовый, полупрозрачный эффект, поэтому плотность макияжа будет зависеть от нажима и нанесения. Его удобно носить с собой в сумке и добавить немного цвета, когда потребуется, а благодаря натуральным маслам он будет увлажнять кожу в течение дня, действуя как бальзам. Все цвета имеют поэтические названия-ассоциации: «Закат на набережной», «Цветы Летнего сада» или классический красный «Москва», что создает особенное настроение при использовании. Каждый стик уникален, ведь все они изготавливаются вручную.