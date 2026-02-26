Объем тайваньских инвестиций в ЕС за десять лет вырос в 7,5 раза

Инвестиции компаний Тайваня в Европейский союз (ЕС) за последнее десятилетие составили около $13,88 млрд, что на 650% (в 7,5 раза) превосходит объем вложений периода 2006—2015 годов ($1,85 млрд). Об этом сообщает издание Focus Taiwan со ссылкой на данные Тайваньского управления международной торговли (ITA).

До пандемии COVID-19 инвестиции Тайваня в ЕС ранее были относительно ограниченными, поскольку тайваньские компании в основном концентрировали средства в Китае и Юго-Восточной Азии. Освоение других рынков началось в связи с диверсификацией цепочек поставок, распределением рисков и глобальной интеграцией. Сотрудничество с ЕС в постпандемический период стало более тесным как по содержанию, так и по уровню взаимодействия, и его масштабы продолжают расширяться, пишет газета.

Теперь ЕС является четвертым по величине торговым партнером Тайваня, общий объем двусторонней торговли в 2024 году превысил $68,64 млрд. Также ЕС стал для Тайваня крупнейшим источником иностранных инвестиций. Объем торговли сторон резко, на 32,51%, вырос в 2021 году, через год после вспышки пандемии COVID-19, достигнув $68,76 млрд.

Эрнест Филипповский