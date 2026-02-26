Южнокорейские инвесторы крупно вкладываются в акции китайских разработчиков ИИ

Розничные инвесторы из Южной Кореи активно берут акции MiniMax и других китайских компаний, связанных с разработкой искусственного интеллекта (ИИ), сообщает в четверг гонконгское издание South China Morning Post.

Известные своим агрессивным стилем торговли южнокорейские трейдеры с начала года активизировали покупки на биржах Китая, несмотря на оживление на внутреннем рынке Южной Кореи, который входит в число ведущих в мире, пишет газета.

Данные SEIBro, портала, управляемого Корейским депозитарием ценных бумаг, показали, что они в период со 2 января по 23 февраля скупили акции, котирующиеся в Гонконге, на $507 млн и акции, котирующиеся на материковой части Китая, на $154 млн. Общий объем покупок уже достиг уровня января—февраля 2025 года, когда запуск модели R1 китайского стартапа в области ИИ DeepSeek вызвал глобальный подъем в технологическом секторе Китая.

Эрнест Филипповский