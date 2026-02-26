Не договорились на берегу

Пансионат «Приветливый берег» обратился в арбитражный суд Краснодарского края с требованием отменить решение приставов о принудительном сносе кафе в Геленджике, ссылаясь на заключение эколога о возможном ущербе Черному морю. Ранее пансионат пытался узаконить строение, однако суд отказал и постановил демонтировать объект. Кассационная инстанция рассмотрит спор 10 марта. Юрист говорит, что решение, скорее всего, будет оставлено в силе.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ЗАО «Пансионат Приветливый берег» обратилось в арбитражный суд с иском к ГУФССП России по Краснодарскому краю и судебному приставу-исполнителю. Компания требует признать незаконным постановление от 11 апреля 2025 года об отказе в прекращении исполнительного производства по сносу здания кафе.

Исполнительное производство было возбуждено 6 сентября 2023 года на основании решения Арбитражного суда Краснодарского края. Пансионат в период с сентября 2018 по декабрь 2021 года построил здание кафе, не предпринимая попыток оформления какой-либо исходно-разрешительной документации. В 2022 году попытка пансионата признать право собственности на здание в судебном порядке привела к предъявлению встречного иска о сносе здания как самовольной постройки.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ЗАО Пансионат «Приветливый берег» зарегистрировано в декабре 1994 года в Геленджике. Отрасль — деятельность санаторно-курортных организаций. Руководителем значится Иван Глушко. Чистая прибыль предприятия в 2024 году составила 65,9 млн руб. Пансионат имеет классификацию четырехзвездного объекта. 17-этажное здание расположено на первой береговой линии в центре Геленджика. С 2014 года пансионат вошел в группу компаний санатория «Красная Талка».

Согласно судебному акту, пансионат должен снести за свой счет здание кафе площадью 356,8 квадратных метров, расположенное по адресу: Геленджик, улица Луначарского. В случае неисполнения решения суда в установленный срок взыскать с ЗАО пансионат «Приветливый берег» в пользу департамента имущественных отношений Краснодарского края 100 тыс. руб. неустойки ежемесячно по истечении месячного срока с момента вступления решения в законную силу до дня фактического исполнения решения суда.

10 апреля 2025 года должник обратился к приставу с заявлением о прекращении производства. Основанием стало экспертное заключение эколога Тимура Гогитидзе от 6 февраля 2025 года, которое подтверждает невозможность демонтажа без негативных последствий для окружающей среды и Черного моря.

«Невозможно снести без негативных последствий и нанесения ущерба третьим лицам, окружающей среде, в том числе водным биологическим ресурсам и водному объекту (Черное море), поскольку работы по демонтажу (сносу) здания кафе приведут к негативным изменениям окружающей среды (атмосферный воздух, земельные, водные и биологические ресурсы, образование отходов), ухудшат режим пользования природными лечебными ресурсами в данном районе»,— говорится в ходатайстве санаторных властей.

Однако судебный пристав-исполнитель отказал в удовлетворении ходатайства. По мнению же заявителя, постановление содержит существенные нарушения законодательства и не содержит мотивировки отказа.

Помимо отмены постановления, пансионат просит суд обязать пристава прекратить исполнительное производство и принять обеспечительные меры в виде его приостановления до вынесения окончательного решения по делу.

Юрист практики недвижимости и строительства «Меллинг Войтишкин и Партнеры» Артем Гульянц поясняет, что суд первой инстанции признал постановление пристава незаконным по формальным основаниям — в постановлении действительно не содержалось мотивировки принятого решения. Судебный пристав посчитал доводы заявителя «необоснованными в связи с тем, что не подлежат удовлетворению» (именно так указано в постановлении пристава).

«Апелляционный суд отменил решение, посчитав, что риск причинения вреда окружающей среде не исключает возможность исполнения, а лишь затрудняет исполнение судебного акта. И основанием для удовлетворения судом заявления послужило то, что пристав не мотивировал принятое решение. Заключение эколога и другие обстоятельства дела суд по существу не оценивал. При этом вместо того, чтобы обязать пристава мотивировать свое решение, суд обязал его прекратить исполнительное производство»,— пояснил юрист.

Скорее всего, говорит юрист, кассация оставит постановление апелляции в силе.

Елена Турбина