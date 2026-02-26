Папа римский Лев XIV предостерег священников от использования ИИ в проповедях

Папа римский Лев XIV призвал католических священников отказаться от использования искусственного интеллекта (ИИ) при подготовке проповедей и вернуться к «реальной жизни».

Папа римский Лев XIV Фото: Vincenzo Livieri / Reuters Папа римский Лев XIV Фото: Gregorio Borgia / AP

«Как и все мышцы в теле, если мы их не используем, если мы ими не двигаем, они атрофируются. Мозг тоже нужно тренировать, поэтому наш интеллект тоже нужно немного нагружать, чтобы не утратить эту способность»,— сказал он (цитата по Vatican News).

По словам понтифика, проповедь должна быть актом личной веры, а ИИ «никогда не сможет делиться верой». Он также предупредил об «обманчивых иллюзиях интернета», где погоня за лайками и подписчиками подменяет истинное служение. «Это не вы: если мы не несем весть Иисуса Христа, возможно, мы ошибаемся»,— сказал он.