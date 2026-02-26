Умер сыгравший в «Бригаде» и «Склифосовском» актер Владимир Довжик

Российский актер Владимир Довжик скончался 24 февраля в возрасте 57 лет. Об этом сообщили в театре «Человек».

Владимир Довжик родился в Москве и окончил Театральный институт имени Бориса Щукина в 1993 году. За свою многолетнюю карьеру он снялся более чем в 100 проектах кино и телевидения. В частности, Владимир Довжик сыграл нейрохирурга Юрия Шейнмана в сериале «Склифосовский» и юриста Саши Белого в сериале «Бригада». Кроме того, он снимался в таких проектах, как «След», «Исцеление», «Тайный советник», а также в фильмах «Конец прекрасной эпохи», «Людмила Гурченко» и «Кабинет путешественника».

В театре «Человек» он дебютировал в 1998 году как актер и режиссер детских постановок «Приключения бегемотика Бантика» и «Про Машу», а также исполнил одну из ключевых ролей в спектакле «Искусство».