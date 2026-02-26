Axios: Пентагон готовится внести в черный список компанию-разработчика модели ИИ

Американское оборонное ведомство 25 февраля запросило у двух своих крупнейших подрядчиков Boeing и Lockheed Martin оценку степени их зависимости от модели искусственного интеллекта Claude компании Anthropic. По информации Axios, это стало первым шагом к официальному признанию Anthropic «риском для цепочки поставок». Такой статус ранее получила китайская компания Huawei.

В Boeing и Lockheed Martin подтвердили Axios факт запроса со стороны Пентагона, отметив, что не имеют действующих контрактов с Anthropic. Источники издания уверяют, что Пентагон планирует связаться со «всеми традиционными подрядчиками».

Система Claude — единственная моделью ИИ, которая работает в интересах Минобороны США. Она применялась в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и «может быть использована в потенциальной военной кампании в Иране».

При этом руководство Anthropic не предоставляет Пентагону полного контроля над системой, считая, что ее могут использовать для массового наблюдения за американцами или для разработки оружия, которое стреляет без участия человека. Ведомство, в свою очередь, настаивает на том, что согласование отдельных случаев использования с компанией Anthropic нецелесообразно.

Попытка преодолеть разногласия была предпринята 24 февраля на встрече главы Пентагона Пита Хегсета и гендиректора Anthropic Дарио Амодеи. В ходе беседы Хегсет выдвинул ультиматум — принять условия Пентагона до конца дня 27 февраля. В противном случае компания получит статус, который не позволит ей в дальнейшем претендовать на оборонные и правительственные контракты.

Влад Никифоров