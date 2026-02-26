В Бразилии число жертв наводнения выросло до 46

Количество погибших в результате проливных дождей в юго-восточном бразильском штате Минас-Жерайс возросло до 46 человек, еще 21 числится пропавшим без вести. Как сообщает Reuters со ссылкой на пожарную службу штата, более 3,6 тыс. жителей городов Жуиз-де-Фора и Уба вынуждены эвакуироваться из мест проживания.

По информации агентства, администрация Жуиз-де-Фора призвала эвакуироваться жителей районов с высоким риском затопления. Людям рекомендовано переместиться во временные убежища, подготовленные городскими властями. Федеральное правительство Бразилии ускорило оказание помощи региону, направив туда медицинских работников и специалистов национальной обороны.

25 февраля власти Бразилии сообщали, что количество погибших от последствий проливных дождей не превышало 30, а число эвакуированных граждан — 440. В Бразилии в период с декабря по март ежегодно наблюдается сезон дождей с частыми ливнями, наводнениями и оползнями. Однако по итогам февраля 2026 года количество осадков в южных и восточных штатах превысило норму. А для города Жуиз-де-Фора прошедший месяц стал самым дождливым за всю историю поселения.

Влад Никифоров