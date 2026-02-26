Счетная палата предложила стандартизировать требования к госзакупкам софта

Счетная палата (СП) выяснила, что цены на типовое программное обеспечение в госзакупках могут различаться в два и более раза при сопоставимых объемах и условиях поставки. По мнению аудиторов, главная причина — отсутствие в законодательстве четких требований к описанию предмета контракта. По итогам анализа закупок 2022–2025 годов СП направила в правительство рекомендации по стандартизации процедур.

В рамках проверки ведомство изучило госконтракты на поставку пяти ключевых видов программного обеспечения (ПО): антивирусов, операционных систем, систем управления базами данных, средств видеоконференцсвязи и офисных пакетов. Выяснилось, что заказчики зачастую описывают предмет закупки так, что невозможно однозначно определить конфигурацию программного продукта. Это позволяет поставщикам по-разному интерпретировать условия закупки и мешает автоматически сравнивать стоимость.

Еще одна проблема — отсутствие автоматической связи между Реестром российского ПО и Единой информационной системой в сфере закупок (ЕИС). Из-за этого госзаказчики вносят в контракты наименования, не соответствующие реестровым, что делает невозможным автоматизированный анализ.

В Счетной палате предлагают установить типовые условия описания предмета закупки, обязав заказчиков указывать детальную конфигурацию софта и его полное наименование по реестру. Также необходимо актуализировать каталог товаров, работ, услуг ЕИС и интегрировать его с реестром ПО. Это, по мнению аудиторов, позволит унифицировать требования и обеспечить прозрачность госзакупок.