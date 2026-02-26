Россия обвинила Украину в использовании отравляющих веществ в зоне конфликта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют отравляющие вещества в зоне боевых действий, заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов. Он добавил, что подобные действия нарушают Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО).

«(ВСУ,— "Ъ") систематически используют отравляющие вещества против российских военнослужащих и гражданского населения в зоне специальной военной операции. Все эти случаи фиксируются и документируются нашими компетентными органами»,— сказал господин Логвинов в интервью ТАСС.

По словам господина Логвинова, Россия регулярно делится данными об использовании отравляющих веществ с украинской стороны с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), Советом безопасности и Генеральной Ассамблеей ООН.