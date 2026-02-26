МИД: Россия не меняла позицию по Палестине

Позиция Москвы о необходимости создания независимого государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме остается неизменной, сообщил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

«В более широком контексте палестино-израильского урегулирования подтверждаем приверженность общепризнанной международно-правовой основе с центральной двугосударственной формулой», — сказал господин Логвинов в интервью ТАСС.

Кирилл Логвинов отметил последовательность российских подходов к ситуации в секторе Газа. Москва выступает за устойчивое прекращение огня, комплексную гуманитарную помощь и приветствует освобождение израильских заложников и палестинских заключенных, добавил он.