В Испании умер руководитель неудавшегося госпереворота Антонио Техеро

В возрасте 93 лет умер Антонио Техеро — бывший подполковник Гражданской гвардии Испании. В 1981 году он был одним из организаторов попытки вооруженного госпереворота, направленной против демократизации страны.

Как пишет The Washington Post, Антонио Техеро умер в испанском городе Альсира. Последние годы он жил либо в Мадриде, либо в Торре-дель-Мар, недалеко от Малаги. У него было шестеро детей.

Попытка госпереворота в Испании произошла 23 февраля 1981 года — через шесть лет после смерти диктатора Франсиско Франко. Жандармы Гражданской гвардии во главе с Антонио Техеро захватили здание парламента, когда в нем проходило голосование за назначение нового премьер-министра. Путчисты пытались остановить проведение демократических реформ и восстановить диктатуру, основанную на идеях франкизма (от имени Франсиско Франко).

24 февраля госпереворот был подавлен. Суд приговорил Антонио Техеро к 30 годам лишения свободы. Он вышел на свободу в 1996 году, отбыв половину срока.