Воронежский оборонный завод «Электросигнал» увеличил выручку и прибыль в 2025-м

По итогам 2025 года воронежский завод АО «Электросигнал» (входит в местный оборонный концерн «Созвездие», который подконтролен госкорпорации «Ростех», но управляется частной ГК «Динамика») получил чистую прибыль в 651,5 млн руб., что на 17,3% больше, чем в 2024-м (555,4 млн руб.). Выручка предприятия выросла с 10,72 до 11,75 млрд руб. (+9,6%). Это следует из бухгалтерской отчетности АО, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье».

Себестоимость продаж увеличилась с 9,2 до 10,44 млрд руб. (+13,4%), валовая прибыль снизилась с 1,52 до 1,31 млрд руб. (–13,8%). Прибыль от продаж сократилась с 1,02 млрд до 569,5 млн руб. (–44,3%). Коммерческие расходы выросли с 2,9 до 31,7 млн руб. (рост более чем в десть раз), управленческие — с 493,4 до 707,1 млн руб. (+43,3%).

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Электросигнал» зарегистрировано в 1993 году в Воронеже. Основной вид деятельности — производство радиоэлектронной аппаратуры. Уставный капитал — 208,8 млн руб. Основной акционер (89,82% на 2021 год) — АО «Концерн Созвездие», миноритарии не раскрываются. Генеральный директор — Игорь Гуренко. История самого предприятия уходит в первую половину XX века. Он был основан в 1931-м под названием «Красный сигналист». В годы Великой Отечественной войны уже «Электросигнал» вносил значительный вклад в оборону страны — производил полевые радиостанции.

Как сообщал в августе 2025 года «Ъ-Черноземье», «Электросигнал» упоминается в деле о невыполнении гособоронзаказа. Тогда СКР сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении начальника службы контроля качества изготавливаемой продукции, на тот момент врио начальника 199-го военного представительства Минобороны Дмитрия Мороза. Его подозревали в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей при выполнении гособоронзаказа (ч. 1. 1 ст. 293 УК РФ, до шести месяцев ареста). По данным «Ъ-Черноземье», заказ в рамках многомиллионного госконтракта на поставку изделий связи выполнял «Электросигнал».

