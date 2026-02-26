Патриарх Кирилл прокомментировал атаку на завод «Дорогобуж» в Смоленской области

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью семи человек при ракетном ударе по химзаводу «Дорогобуж» в Смоленской области. Свое обращение он адресовал губернатору Василию Анохину, а также родным и близким погибших и пострадавших.

«Подобные террористические акты, направленные против мирных граждан, не имеют никаких оправданий и являются тяжким военным преступлением — преступлением пред Богом и людьми»,— указано в обращении патриарха (цитата по сайту РПЦ).

Отдельно патриарх Кирилл обратился к митрополиту Смоленскому и Дорогобужскому Исидору. «Убежден, что духовенство вверенной Вашему попечению епархии окажет поддержку тем, кого коснулось это страшное горе»,— добавил он.

Химзавод «Дорогобуж» атакован беспилотниками в ночь на 25 февраля. СКР заявляло о налете не менее 30 БПЛА, снаряженных взрывными устройствами. Погибли семь человек, десять получили ранения. Повреждены элементы инфраструктуры, здание пожарной части, спецтехника, сообщало следствие. Пожар на территории завода удалось потушить спустя 11 часов. Возбуждено уголовное дело о теракте.