Глава МВД Сербии госпитализирован в тяжелом состоянии

Министра внутренних дел Сербии Ивицу Дачича экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Он подключен к аппаратам жизнеобеспечения, сообщает Informer.

Ранее 60-летнему политику диагностировали двустороннюю пневмонию. По словам источников телеканала, состояние господина Дачича резко ухудшилось в последние несколько дней. Informer уточняет, что у министра несколько хронических заболеваний, среди которых сахарный диабет.

По информации Informer, господина Дачича отправил в больницу президент Сербии Александр Вучич, увидев его утром. Ожидается, что главу МВД в ближайшее время посетят соратники и президент.

Ивица Дачич занимает должность главы МВД Сербии с мая 2024 года. До этого он возглавлял Министерство иностранных дел и был исполняющим обязанности премьер-министра.