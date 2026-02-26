Конгрессмен США призвал расследовать инцидент со стрельбой у берегов Кубы

Конгрессмен США от штата Флорида Карлос Хименес призвал немедленно расследовать инцидент с американским катером, который обстреляли у берегов Кубы. Во время перестрелки погибли четыре человека.

«Властям США необходимо установить, были ли кто-либо из погибших гражданами США или законными резидентами, и точно выяснить, что произошло»,— написал господин Хименес в соцсети X.

Министерство внутренних дел Кубы заявляло, что утром 25 февраля катер, зарегистрированный во Флориде, вошел в территориальные воды Кубы. Когда к судну приблизились кубинские пограничники, экипаж катера открыл стрельбу. Четыре человека, находившиеся на американском катере, были убиты, еще шестеро ранены. Ранения также получил командир кубинского патрульного судна.