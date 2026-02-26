Министр культуры Франции Рашида Дати ушла в отставку

Рашида Дати покидает должность министра культуры Франции, чтобы баллотироваться в мэры Парижа. Она занимала пост с января 2024 года.

«Ближайшие недели будут решающими для Парижа и моей кандидатуры. Борьба всей моей жизни — за Париж»,— сказала госпожа Дати телеканалу BFMTV. Выборы мэра столицы Франции назначены на 16 марта.

По словам Рашиды Дати, решение покинуть правительство она приняла в конце декабря. Она добавила, что работа в министерстве культуры Франции была для нее «одной из лучших миссий», которые она выполняла.