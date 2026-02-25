За последние пять лет в России исчезло более 500 населенных пунктов

За 2021–2025 годы в России упразднен 531 населенный пункт. Об этом на конференции «Ъ» рассказал один из авторов исследования «Архитектура счастья» — футуролог, управляющий партнер MINDSMITH Руслан Юсуфов. По его словам, текущая модель расселения ведет к вымиранию деурбанизированных территорий.

В период с 2011 по 2020 годы сельское население на периферии сократилось на 2,3 млн человек. Миграционный отток в города составляет 100-250 тыс. человек каждый год, отметил господин Юсуфов. В итоге доля городского населения в России сейчас составляет 75%. Почти половина жителей сел уезжают в крупные населенные пункты для получения образования.

Как отметил эксперт, более половины введенного в эксплуатацию жилья в 2025 году пришлось на сектор индивидуального жилищного строительства. Сформировался социальный запрос на жизнь вне мегаполиса, однако людям нужны современные стандарты.

25 февраля премьер-министр Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчетом правительства о результатах работы за 2025 год. По его словам, в России увеличивается число людей, желающих переехать в сельскую местность. Чтобы россияне охотно переезжали, необходимо создать для этого условия, отметил премьер.

Как ранее писал «Ъ», Минсельхоз намерен трансформировать госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» для преимущественной поддержки 1,8 тыс. опорных населенных пунктов в составе сельских агломераций. Предлагается сконцентрировать меры господдержки на долгосрочных планах развития таких территорий, обеспечив им приоритетное финансирование. В частности, проектам по строительству наемного жилья на сельских территориях планируется предоставлять до 80% общего размера субсидий на эти цели.