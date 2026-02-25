Курс доллара. Прогноз на 26–27 февраля

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Завершение налогового периода может оказать давление на нацвалюту уже в пятницу Рубль остается сильным, несмотря на то что доллар на внешних рынках отыграл потери текущего месяца и находится недалеко от локальных максимумов. Поддержку рублю оказывают такие факторы, как высокие цены на нефть, приближение финала налогового периода февраля, а также сохранение надежд в отношении геополитики и трехсторонних переговоров РФ—США—Украина. Завершение налогового периода может оказать давление на нацвалюту уже в пятницу, однако существенного ослабления рубля мы не ждем.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Продажи валюты экспортерами в преддверии пика налоговых выплат В первой половине этой недели рубль перешел к ослаблению. Основным фактором стала новость о том, что правительство рассматривает вопрос ужесточения бюджетного правила: при заметном снижении цены отсечения по бюджетному правилу продажи валюты со стороны ЦБ снизятся, что приведет к снижению поддержки рубля. Реакцией на эту новость стала активизация покупок в юане, в частности за счет закрытия коротких позиций, и рост китайской валюты выше 11,2 руб./CNY. Во второй половине недели продажи валюты экспортерами в преддверии пика налоговых выплат компенсируют влияние этого новостного фактора, что может привести к стабилизации пары юань/рубль в середине диапазона 11–11,5 руб./CNY с последующим переходом к коррекции.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Колебания национальной валюты, скорее всего, будут происходить в узком диапазоне Мы ожидаем в конце февраля тренд на укрепление рубля как минимум до 2 марта, что имеет высокую вероятность в преддверии пика выплат экспортерами в бюджет. Тем не менее все колебания национальной валюты, скорее всего, будут происходить в узком диапазоне, что связано с отсутствием значимых событий, способных вызвать резкие скачки курса. На нефтяном рынке намечается позитивная динамика, что тоже может оказать поддержку национальной валюте. Кроме того, положительно влияют на курс рубля и повышенные продажи валюты Банком России. При этом новости с геополитической арены могут в моменте внести свои корректировки в динамику курса.

Илья Федоров,

главный экономист Новости о снижении цены отсечения по бюджетному правилу всколыхнули рынок Постпраздничные продажи валюты привели к куда меньшему укреплению рубля по сравнению с прошлым годом. Доллар вновь торгуется ближе к 77 руб./$, постепенно отрываясь от нижней границы нашего прогнозного интервала 76–80 руб./$. Новости о снижении цены отсечения по бюджетному правилу всколыхнули рынок. В среднем снижение цены отсечения на $1 ослабляет рубль на 50 коп. Вероятно, что в апреле (решение по бюджету будет приниматься быстро) курс доллара пробьет 80 руб./$ и мы увидим новое равновесие на валютном рынке.