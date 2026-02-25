Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Курс доллара. Прогноз на 26–27 февраля

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

Несмотря на начало налогового периода, рублю не удается заметно укрепить позиции против ведущих мировых валют. По итогам торгов среды внебиржевой курс доллара вырос на 6 коп., до 76,66 руб./$. Это на 7 коп ниже значений закрытия пятницы. Официальный курс доллара, рассчитываемый Банком России, снизился на 30 коп, до 76,46 руб./$. Более сильному укреплению рубля мешает высокая геополитическая неопределенность, в том числе на фоне новых санкций со стороны ЕС и США.

Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
Банк Зенит 78.00
ПСБ 80.00
«БКС Мир инвестиций» 76.00-80.00
Банк Русский Стандарт 76.00-78.00
«Цифра банк» 75.00-77.00
Консенсус-прогноз * 77.80

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

Владимир Евстифеев

Владимир Евстифеев,
руководитель направления аналитического сервиса

Завершение налогового периода может оказать давление на нацвалюту уже в пятницу

Рубль остается сильным, несмотря на то что доллар на внешних рынках отыграл потери текущего месяца и находится недалеко от локальных максимумов. Поддержку рублю оказывают такие факторы, как высокие цены на нефть, приближение финала налогового периода февраля, а также сохранение надежд в отношении геополитики и трехсторонних переговоров РФ—США—Украина. Завершение налогового периода может оказать давление на нацвалюту уже в пятницу, однако существенного ослабления рубля мы не ждем.

Богдан Зварич

Богдан Зварич,
управляющий по анализу банковского и финансового рынков

Продажи валюты экспортерами в преддверии пика налоговых выплат

В первой половине этой недели рубль перешел к ослаблению. Основным фактором стала новость о том, что правительство рассматривает вопрос ужесточения бюджетного правила: при заметном снижении цены отсечения по бюджетному правилу продажи валюты со стороны ЦБ снизятся, что приведет к снижению поддержки рубля. Реакцией на эту новость стала активизация покупок в юане, в частности за счет закрытия коротких позиций, и рост китайской валюты выше 11,2 руб./CNY. Во второй половине недели продажи валюты экспортерами в преддверии пика налоговых выплат компенсируют влияние этого новостного фактора, что может привести к стабилизации пары юань/рубль в середине диапазона 11–11,5 руб./CNY с последующим переходом к коррекции.

Максим Тимошенко

Максим Тимошенко,
директор департамента операций на финансовых рынках

Колебания национальной валюты, скорее всего, будут происходить в узком диапазоне

Мы ожидаем в конце февраля тренд на укрепление рубля как минимум до 2 марта, что имеет высокую вероятность в преддверии пика выплат экспортерами в бюджет. Тем не менее все колебания национальной валюты, скорее всего, будут происходить в узком диапазоне, что связано с отсутствием значимых событий, способных вызвать резкие скачки курса. На нефтяном рынке намечается позитивная динамика, что тоже может оказать поддержку национальной валюте. Кроме того, положительно влияют на курс рубля и повышенные продажи валюты Банком России. При этом новости с геополитической арены могут в моменте внести свои корректировки в динамику курса.

Илья Федоров

Илья Федоров,
главный экономист

Новости о снижении цены отсечения по бюджетному правилу всколыхнули рынок

Постпраздничные продажи валюты привели к куда меньшему укреплению рубля по сравнению с прошлым годом. Доллар вновь торгуется ближе к 77 руб./$, постепенно отрываясь от нижней границы нашего прогнозного интервала 76–80 руб./$. Новости о снижении цены отсечения по бюджетному правилу всколыхнули рынок. В среднем снижение цены отсечения на $1 ослабляет рубль на 50 коп. Вероятно, что в апреле (решение по бюджету будет приниматься быстро) курс доллара пробьет 80 руб./$ и мы увидим новое равновесие на валютном рынке.

Дмитрий Рожков

Дмитрий Рожков,
директор казначейства

Рубль может ослабнуть в область февральских пиков, около 78 руб./$

В среду на валютном рынке наметился разворот в сторону ослабления рубля. Одним из факторов стало снижение цен на нефть марки Brent, при этом ослабление рубля ускорилось после появления новости о том, что правительство рассматривает вопрос об ужесточении бюджетного правила путем снижения цены отсечения. В случае если такое решение будет принято, это может способствовать пополнению ФНБ и снизить давление на валютные курсы, избежав тем самым чрезмерного укрепления рубля. На этом фоне рубль может ослабнуть в область февральских пиков, около 78 руб./$, даже несмотря на то, что устойчивому ослаблению по-прежнему препятствуют высокие ставки и предложение валюты со стороны регулятора.

